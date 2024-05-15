Valilik duyurdu: 4 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak!

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 23:54
Valilik duyurdu: 4 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak!
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili sınırları içinde 16 Mayıs'tan geçerli 19 Mayıs da dahil olmak üzere 4 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri dağıtılması ve her türlü protesto eylemi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Söz konusu tarihler arasında ilçelerden ve çevre illerden bireysel veya toplu olarak ya da kent güzergahını kullanarak kanuna aykırı her türlü eylem ve etkinliğe katılımın önlenmesinin de amaçlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkrası hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buradan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."


Van haberleri yürüyüş haberleri gösteri haberleri

İlgili Haberler

Fiat'tan mayıs ayına özel sıfır faizli kredi avantajı: 754 bin 900 liradan başlayan fiyatlar...

Fiat'tan mayıs ayına özel sıfır faizli kredi avantajı: 754 bin 900 liradan başlayan fiyatlar...
“İki Yaka Livaneli Şarkıları” depremzede öğrenciler için söylenecek

“İki Yaka Livaneli Şarkıları” depremzede öğrenciler için söylenecek
Rıdvan Yılmaz oynadı: Rangers'tan müthiş geri dönüş!

Rıdvan Yılmaz oynadı: Rangers'tan müthiş geri dönüş!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Osman Kavala'nın yaptığı yargılanmanın yenilenmesi talebine ret kararı

Son Dakika... Osman Kavala'nın yaptığı yargılanmanın yenilenmesi talebine ret kararı
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!
Ayhan Bora Kaplan operasyonunda Emniyet görevlilerine gözaltı iddiaları doğrulanmadı

Ayhan Bora Kaplan operasyonunda Emniyet görevlilerine gözaltı iddiaları doğrulanmadı
Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!

Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!
Aile katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Yanmış bilgisayar, intihar notu…

Aile katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Yanmış bilgisayar, intihar notu…
Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek
Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'

Son Dakika... İYİ Parti lideri Dervişoğlu grup toplantısında konuştu: 'Belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz'
‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor

‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor