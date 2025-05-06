Valilik duyurdu! Bitlis’te 'metamfetamin' operasyonu: Tam 3 kilo 700 gram...

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Valilik duyurdu! Bitlis’te 'metamfetamin' operasyonu: Tam 3 kilo 700 gram...
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:03

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi.

2 TUTUKLAMA

Açıklamada, "Yapılan aramada, valiz içerisine zulalanmış şekilde 21 parça halinde 3 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.


Etiketler: #bitlis #Bitlis Valiliği

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