Valilik duyurdu! Bitlis’te 'metamfetamin' operasyonu: Tam 3 kilo 700 gram...

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:03

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:04

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi.

2 TUTUKLAMA

Açıklamada, "Yapılan aramada, valiz içerisine zulalanmış şekilde 21 parça halinde 3 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.