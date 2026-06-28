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Valilik duyurdu... Ordu'da denize girmek yasaklandı

Valilik duyurdu... Ordu'da denize girmek yasaklandı

28.06.2026 14:34:00
Güncellenme:
DHA
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Valilik duyurdu... Ordu'da denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, rüzgarın etkisiyle denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesine karşı yurttaşları uyardı. Valilik, kentte denize girmenin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

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Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, rüzgarlı hava nedeniyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı riskinin arttığına dikkat çekilerek, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla karar alındığı aktarıldı.

Yurttaşlardan yasağa uymaları ve can güvenlikleri açısından denize girmemeleri istendi. Sahil kesimlerinde gerekli tedbirlerin sürdürüldüğü de ifade edildi.

Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, kararın bugün il genelindeki tüm sahilleri kapsadığı bildirildi.

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