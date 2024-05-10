Valilikten İstanbul’a 'fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:22

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:22

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olacak fırtına için yurttaşlara uyarı yayınladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yapmıştı. Söz konusu hava raporu sonrası İstanbul Valiliği de bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Valiliğin açıklamasına göre fırtına Cumartesi günü öğle saatlerinde sona erecek.

İşte valiliğin hava durumu açıklaması:

Meteoroloji’ye göre; denizlerimizde Fırtına Bekleniyor Marmara’da rüzgarın, yarın öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli olunmalıdır.