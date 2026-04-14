Van Gölü’nde kaybolmuştu... Boran'dan acı haber geldi

Van Gölü’nde kaybolmuştu... Boran'dan acı haber geldi

14.04.2026 09:17:00
DHA
Van Gölü’nde kaybolmuştu... Boran'dan acı haber geldi

Van Gölü'nde kaybolan 17 yaşındaki Boran Öner'in cansız bedeni, sabah saatlerinde deniz polisi, sahil güvenlik ve polis dalgıç ekiplerince gölde bot ve teknelerle yapılan arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı.

Edremit ilçesindeki liman bölgesinde dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Boran Öner'in (17) göle düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, polis dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler, çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Deniz polisi, Sahil Güvenlik, Van Gölü Grup Komutanlığı ve dalgıç ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu Boran Öner'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Öner'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırılırken, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

