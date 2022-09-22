Van Gölü’nün en büyük adasında ikinci yangın

22 Eylül 2022 Perşembe, 18:02

Dün öğle saatlerinde yıldırım çarpması sonucu Van Gölü'nde bulunan Adır Adası’nda yangın meydana geldi.

Van Gölü'ndeki 4 adadan biri olan ve binlerce martıya ev sahipliği yapan Adır Adası'nda dün etkili olan yağmurun ardından öğle saatlerinde yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte adada başlayan anız yangını ağaçlık alanlara sıçradı.

Adada dumanların yükseldiğini gören balıkçılar, jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, balıkçı teknesiyle adaya giderek yangına müdahale etmeye çalıştı. Ardından Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Dün ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, bugün rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Öğle saatlerinde başlayan yangının ardından adayı tamamen dumanlar sardı.

"ADIR ADASI'NDA MARTILAR VE TARİHİ KİŞİSE VAR"

Kadir Erden isimli balıkçı, dumanların rüzgarın etkisiyle mahalleye kadar ulaştığını belirtti.

Erden, “Yangın dün öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Dün ilk yangın çıktığı zaman küçüktü, ekipler tarafından söndürüldü. Geceye kadar yine bir şey yoktu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bugün yeniden yangın çıktı. Bu defa çıkan yangın düne göre daha fazla, dün duman bile çıkmıyordu.

Bugün ise duman tüm mahallenin üzerini dumanlar kaplamış durumda. Bu alana bir an önce helikopter yönlendirilmesi gerekiyor. Aksi taktirde adanın tümü yanacak. Adır Adası’nda şu an martılar ve tarihi kilise var. Bunun aynı sıra badem ve üzüm ağaçları var. Çıkan bu yangın elle döndürülecek bir yangın değil, bir an önce müdahale edilmeli” dedi.



