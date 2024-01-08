Van-Hakkari karayolunda üç araç şarampole düştü: 5 yaralı
Van-Hakkari karayolunda fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı üç aracın şarampole düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kazalar, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı iki otomobil ile bir kamyonet şarampole yuvarlandı.
Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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