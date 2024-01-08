Van-Hakkari karayolunda üç araç şarampole düştü: 5 yaralı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 20:25

Güncelleme: 08.01.2024 - 20:25

Edinilen bilgiye göre kazalar, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı iki otomobil ile bir kamyonet şarampole yuvarlandı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.