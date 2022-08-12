Van'da 20.5 milyonluk otopark çürümeye terk edildi

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Van Belediyesince 2011’de temeli atılan yedi katlı ve 410 araçlık otopark çürümeye terk edildi. 2015’te bitirilen binaya 20.5 milyon lira harcandı.

Değişen belediye yönetimleri, otopark olarak inşa edilen binanın bitişiğinde bulunan Mısır Çarşısı’ndaki esnafı buraya çekmek için yaptığı tadilata ise 13.5 milyon TL harcandı. Esnafın açtığı davada çıkan yürütmeyi durdurma kararının ardından çekilme gerçekleşmeyince, dönemin kayyumu, eski belediye binasıyla, 210 esnafın yer aldığı çarşınınyerine 25 bin dönüm alan üzerinde “kent meydanı” projesi hazırlattı ve 80 milyon TL’lik bütçeyle 2019’da bitirilmesi tasarlandı. Ancak yürütmeyi durdurma kararı sonrası proje rafa kaldırıldı. İstinaf Mahkemesine taşınan davada, yargı süreci devam ediyor.

Van Ticaret Odası ile Van Ticaret Borsası eski Başkanı Feridun Irak, Irak, “AVM’ye değil otoparka ihtiyaç vardı. Otopark olarak projelendirilen bina AVM’ye dönüştürülürken statiğinin bozulduğu ve bir depremde yıkılabileceği yönündeki iddialar var” dedi.