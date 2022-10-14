Van'da çatışma: Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu

Van'dan acı haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 08:45
Van'da çatışma: Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu
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Van Valiliği, Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.


Van Valiliği Van Şehit

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