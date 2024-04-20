Van’da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Van'ın Gevaş ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Balalaban Mahallesi’nde meydana geldi.
Arkadaşları ile evlerinin yakınındaki bahçede oyun oynadığı sıra dengesini kaybeden Eylül Suratlı (3) dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılarak kaybolan Eylül’ü bir yandan mahalle sakinleri ararken, bir yandan da haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, Van Emniyet Müdürlüğü Van Sualtı Grup Amirliği, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu minik Eylül’ün cansız bedeni düştüğü yerden 1 kilometre uzakta bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gevaş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!