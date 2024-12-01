Van'da evde yangın faciası: Dumandan zehirlenen 1 kişi öldü

Yayınlanma: 01.12.2024 - 09:47

Güncelleme: 01.12.2024 - 09:47

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Gaziosman 6. Sokak üzerinde bulunan Erdal Manay’a ait evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Henüz çıkış sebebi tespit edilmeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

İtfaiye ekipleri eve girdikleri sırada ev sahibi Manay’ın yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiğini ve yerde baygın halde olduğunu fark etti.

Ekipler şahsı acilen evden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ettiler. Ekipler müdahale etmek için tekrar eve girdiklerinde bu sefer de 4 yaşındaki bir kız çocuğun yerde baygın olduğunu fark ettiler. Kız çocuğunu da evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, kız çocuğu ve Manay’a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdılar.

HAYATINI KAYBETTİ

Manay, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kız çocuğunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürdü.

Yangında bütün malzemeler yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde de büyük çapta zarar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.