Van'da göçmen kaçakçıları tutuklandı!

Yayınlanma: 17.06.2024 - 09:23

Güncelleme: 17.06.2024 - 09:23

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır” denildi.