Van'da göçmen kaçakçıları tutuklandı!
Van’da 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır” denildi.
Van haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri göçmen kaçakçılığı haberleri göçmen haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- 'Bayram sabahı ne konuştuğunu bil'
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- 2025 yılının ortasında bu rakamı görecek!
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu