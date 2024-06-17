Van'da göçmen kaçakçıları tutuklandı!

Van’da 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 09:23
Van'da göçmen kaçakçıları tutuklandı!
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır” denildi.


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