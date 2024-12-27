Van'da 'kar' esareti: Bahçesaray kara yolu kapatıldı
Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Van-Hakkari kara yolunda 2 TIR kayarken, Van-Bahçesaray kara yolu trafiğe kapatıldı.
Başkale ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesinin de düştüğü Van-Hakkari kara yolu Çamlık mevkisinde 2 TIR'ın kayarak yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Bölgeye gelen iş makineleri, yolda kalan TIR'lar çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı. İlçede yüksek kesimlerde otlatılan koyun sürüsü de kar yağışına yakalandı. İlçede kar yağışı etkisini sürdürürken; ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.
TRAFİĞE KAPATILDI
Van'ın Bahçesaray ilçesinde de yoğun kar yağışı, etkisini gösterdi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Etiketler: #kar yağışı
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