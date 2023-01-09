Van'da kar yağışı: 3 ilçede taşıma kapsamındaki okullar tatil

Yayınlanma: 09.01.2023 - 08:42

Güncelleme: 09.01.2023 - 08:42

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 300 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

3 İLÇEDE BAZI OKULLAR TATİL

Ekipler, trafiğin aksamaması için kent merkezinde aralıksız çalışıyor. Van Valiliği de İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu.

Taşıma dışı kapsamında kalan öğrenciler ise kar yağışının altında okula gitti.