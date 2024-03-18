Van'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Aladüz Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BP 2636 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.
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