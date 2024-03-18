Isparta'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, doğada dolaşan yılkı atları ve kurtlar, fotokapanla kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:41
Isparta'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
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Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıyan yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, karlı ormanda gezinen yılkı atları ve kurtlar yer aldı.

"YEŞİL VATAN'IN SAHİPLERİ"

Paylaşımda, "Onlar 'Yeşil Vatan'ın ev sahipleri. 7/24 ormanlık alanlarımızı gözetim altında tutan fotokapanlar, ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yılkı atları ve kurtları görüntüledi" ifadelerine yer verildi.


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