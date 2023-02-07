Süper Lig ekiplerinden ortak çağrı: Depremzedelere nasıl yardımcı olabiliriz?
Spor kulüpleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yurttaşlara çağrıda bulundu. Kulüpler sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yaparak depremzedelere nasıl yardım edileceğine dair yurttaşları bilgilendirdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle arama-kurtarma çalışmaları devam ederken spor kulüpleri de yurttaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor.
Türkiye Futbol Federasonu'nun yanı sıra Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından ortak bir bildiri yayımlayarak depremzedelere yardım edilmesi konusunda çağrıda bulundu.
DEPREMZEDELERE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?
Süper Lig ekiplerinin yaptığı paylaşımda 5 ana maddeye dikkat çekildi.
Deprem bölgesindeki yurttaşlara uzaktan nasıl yardım edebileceği konusunda uyarılar bulunan metin şu şekilde:
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