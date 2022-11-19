Van'da LGBTİ+ karşıtı nefret yürüyüşü

19 Kasım 2022 Cumartesi, 19:45

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri, ‘Ailen saldırı altında, harekete geç’ sloganları atarak LGBTİ+ karşıtı eylem gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağı Boyalar Camii civarında toplanıp, Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

Bu sırada çok sayıda kişinin ellerinde, ‘Sapkın LGBT çetelerine hayır’, ‘Aileni ve neslini koru’, ‘Medya LGBT danışmasına dur de’ yazılı nefret söylemleri içeren dövizler olduğu görüldü.

LGTBİ+ karşıtı sloganlar atan gerici grup, basın açıklamalarının ardından alandan ayrıldı.