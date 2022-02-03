Van'da tren kazası! Yük treni kamyonete çarptı
İran'dan Van'a gelen yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Metin Dilek’in kullandığı kamyonete çarptı. Kazada araçta sıkışan Dilek, yaralı kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Van'ın Özalp ilçesi çıkışında, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Metin Dilek yönetimindeki 65 HA 145 plakalı kamyonete çarptı.
SÜRÜCÜ SIKIŞTI
Kamyonet, yol kenarına savrulurken, yaralanan sürücü Dilek de araçta sıkıştı.
İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Dilek, araçtan çıkarıldı.
Dilek, İlk müdahalenin ardından ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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