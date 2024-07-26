Van'da uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:17
Van'da uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

19-25 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst aramalarında 194,22 gram eroin, 45,85 gram sentetik uyuşturucu, 35,50 gram sentetik kannabinoid, 27,73 gram esrar ve 16 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


uyuşturucu ticareti haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... 13 ilde IŞİD'e 'Gürz-1' operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu... 13 ilde IŞİD'e 'Gürz-1' operasyonu: 72 şüpheli yakalandı
Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu: Listede 3 aday!

Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu: Listede 3 aday!
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler