Van'da uyuşturucu operasyonu!

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:31
Van'da uyuşturucu operasyonu!
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.


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