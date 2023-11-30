Van'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Van'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 24-30 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında 1 kilo 530 gram sentetik kannobinoid, 386 gram esrar, 222 gram metamfetamin, 40 gram kokain, 5 gram eroin, 19 ecstasy hap ele geçirildi.
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