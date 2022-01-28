Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı

28 Ocak 2022 Cuma, 10:15

Kaza, sabah saatlerinde Gevaş ilçesi Atalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Van'a gelen 02 DE 810 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.