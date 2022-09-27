Van’da zorunlu su kesintisi duyurusu
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesindeki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Bostaniçi Mahallesi Kurtuluş Caddesi Samancılar Mevkiinde bulunan 500’lük içme suyu hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Sıhke TKİ, Bostaniçi, Beyüzümü Yalimerez, Kıratlı ve Kavuncu mahallelerinde 27 Eylül 2022 Salı günü sabah saat 10:30 ile akşam saat 19:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.
Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir.
Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır” denildi.
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