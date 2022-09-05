Sarıyer'de 14 saatlik su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
İSKİ, Sarıyer'de 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer İlçesi’nin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir" denildi.
Su alamayacak bölgeler şu şekilde: Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları.
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