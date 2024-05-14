Varto’da aynı noktada 4. kez heyelan meydana geldi

Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:48

Güncelleme: 14.05.2024 - 17:48

Muş’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, Muş-Varto kara yolu üzerinde bulunan Tepe köyü mevkiinde 2 ay içerisinde 4’üncü kez heyelan meydana geldi.

Heyelandan dolayı olumsuz bir durum yaşanmazken Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri bölgede toprak kaldırma çalışması başlattı.

Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede ekipler, sürücülerin güvenliğini ve ulaşımın devamlılığını sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhaları diken ekipler, alanda geniş çaplı inceleme başlattı.