Veliden ders sırasında öğretmene tehdit ve hakaret: 'Sizin öğrencileriniz beni ilgilendirmiyor'

8.04.2026 13:58:00
DHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir velinin ders sırasında öğretmeni tehdit etti, hakarette bulundu. Veli Kardelen K.’nin “Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Ben bağıracağım, okulu ayağa kaldıracağım. Sizin öğrencileriniz beni ilgilendirmiyor” dediği aktarıldı.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 6 Nisan saat 09.00 sıralarında okula giden Kardelen K., ders işlendiği sırada çocuğunun öğretmeni S.Y.Ş.’nin olduğu sınıfa girip, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Okul personeli ve diğer öğretmenler, Kardelen K.’ye engel olmaya çalıştı. Kardelen K.’nin, “Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Ben bağıracağım, okulu ayağa kaldıracağım. Sizin öğrencileriniz beni ilgilendirmiyor” dediği aktarıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Öğretmen S.Y.Ş., olayın ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan Kardelen K., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Bakırköy’de okulun yanında yıkım: Veliler isyan etti Bakırköy’de okul yanında yıkım tepki çekti. Ders saatinde yapılan çalışma velileri harekete geçirdi. Hiçbir önlem alınmadan sürdürüldüğü öne sürülen yıkım nedeniyle aileler çocuklarını okuldan aldı. Asbest ve güvenlik riski tartışma yarattı.
Mamak’ta Veli Gündüz Şahin ile 25 yılın ardından gelen değişim: Yönetim ihaleye değil, özkaynaklara dayanıyor Mamak’ta 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile yönetime gelen CHP’li Veli Gündüz Şahin, yurttaşların biriken sorunlarına, ötelenen ihtiaçlarına, görmezden gelinen beklentilerine çözüm olmayı başardı. Şahin, bunu yaparken özkaynaklara dayalı yönetim modelini önceledi.
Ankara'da bir AVM, hafta sonu 18 yaş altındakilerin velisi olmadan girişlerini yasakladı Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezi (AVM), güvenlik gerekçesiyle 18 yaş altındakilerin hafta sonu velisi olmadan merkeze girişini yasakladı.