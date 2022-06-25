Verileri tartışılan kurum, salgından ölümleri bu yıl da paylaşmadı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Veri paylaşımı yıllar içinde azalan ve son olarak enflasyon açıklamalarında madde sepetini paylaşmayacağını duyuran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün açıklaması gereken ölüm istatistiklerini de “idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi” nedeniyle paylaşmadı.

Koronavirüs salgınıyla geçen iki yılda ölümlere dair veri açıklamayan TÜİK, eylülde açıklanması beklenen 2019-2021 hayat tablolarının da ileri bir tarihte yayımlanacağı duyurdu.

Son dönemde enflasyondan işsizliğe kadar açıkladığı veriler tartışmalı hale gelen TÜİK, koronavirüs salgınıyla ilgili verileri de iki yıldır paylaşmadı. Geçen yıl haziran ayında salgının ilk yılı olan 2020’ye ait verileri paylaşmayan TÜİK, dün de yayımlaması gereken 2021’e ait ölüm istatistiklerini açıklamadı. Kurumdan konuya ilişkin, “İstatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle ertelenmiştir” savunması yapıldı. Ayrıca, analiz süreçlerinde ölüm istatistiklerinin kullanıldığı ve eylülde yayımlanması gereken 2019-2021 hayat tablolarının da ileri bir tarihte yayımlanacağı belirtildi. Daha önce göç istatistiklerini de yayımlamayan kurum, bundan sonraki süreçte enflasyon açıklamalarında kullandıkları madde sepetinde yer alan ürünleri de duyurmayacağını ilan etti. Kurum, konuya ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilere karşı, sepet yayımlanınca “yanlış değerlendirildiği” savunmasını yaptı.

‘OYNAMALARIN KANITI’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce önergeler üzerinden TÜİK’le veri paylaşmadıkları iddiasını yalanlamıştı. Şimdi TÜİK ‘kayıtlardaki çalışmaların devam ettiğini’ söylüyor. TÜİK acilen ‘kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların’ ne olduğunu açıklamalıdır. Biz TÜİK’e mi inanacağız yoksa İçişileri’ne mi?” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ölüm sayılarının da bu şekilde tartışmalı hale geldiğini söyleyen İlgezdi, “İstatistiklerin yayınlanmaması verilerde yapılan oynamaların kanıtı” ifadelerini kullandı.

‘KARARTMA KURUMU’

Kurumun amacı dışına çıktığına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Memur, emekli, işçi TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre zam alıyor. TÜİK’in kararttığı her veri milyonlarca kişinin daha fazla yoksullaşmasına neden oluyor” dedi. TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerinin İŞKUR verileriyle de uyuşmadığını belirten Ağbaba, “Yine son iki yıldır göç istatistikleri de açıklanmıyor. TÜİK ne yazık ki bir istatistik kurumu olmaktan uzaklaşarak bir manipülasyon ve veri karartma kurumuna dönüşüyor” dedi.