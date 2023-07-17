AKP’ye oy veren yurttaş da akaryakıt zammına isyan etti: ‘Bundan AKP sorumludur’

17 Temmuz 2023 Pazartesi, 16:37

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV zammı ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncellendi. ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5'er lira, LPG'de ise 4 lira artırıldı.Zamların ardından akaryakıt istasyonlarında fiyatları gören yurttaş Cumhuriyet TV’ye konuştu, yurttaşlar zararlarını dile getirdi, sorumlulara işaret etti.



