AKP’ye oy veren yurttaş da akaryakıt zammına isyan etti: ‘Bundan AKP sorumludur’

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıt fiyatlarındakiÖzel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yaşandı. ÖTV zammının ardından Cumhuriyet TV’ye konuşan yurttaşlar isyan etti. AKP’ye oy veren bir yurttaş “Bundan AKP sorumludur” diyerek dert yandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2023 Pazartesi, 16:37

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV zammı ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncellendi. ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5'er lira, LPG'de ise 4 lira artırıldı.Zamların ardından akaryakıt istasyonlarında fiyatları gören yurttaş Cumhuriyet TV’ye konuştu, yurttaşlar zararlarını dile getirdi, sorumlulara işaret etti.


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