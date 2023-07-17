AKP’ye oy veren yurttaş da akaryakıt zammına isyan etti: ‘Bundan AKP sorumludur’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıt fiyatlarındakiÖzel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yaşandı. ÖTV zammının ardından Cumhuriyet TV’ye konuşan yurttaşlar isyan etti. AKP’ye oy veren bir yurttaş “Bundan AKP sorumludur” diyerek dert yandı.
Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV zammı ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncellendi. ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5'er lira, LPG'de ise 4 lira artırıldı.Zamların ardından akaryakıt istasyonlarında fiyatları gören yurttaş Cumhuriyet TV’ye konuştu, yurttaşlar zararlarını dile getirdi, sorumlulara işaret etti.
akaryakıt ÖTV zammı zamlar zam benzin Erdoğan fiyat gaz istasyon motorin motor LPG Litre oto ÖTV Özel Tüketim Vergisi Recep Tayyip Erdoğan tüketim yakıt vergi Yurttaş
Video Haberler
- 'Dünyanın en fazla acil başvurusu olan ülkeyiz'
- ‘Bundan AKP sorumludur’
- İkinci el araç fiyatlarında kısıtlama başladı!
- Taksiciler Kılıçdaroğlu’na dert yandı!
- 'Önümüzdeki 2 hafta aşırı sıcaklar etkili olacak'
- “5 buçuk milyon emekliye zam yapılmadı”
- Zülal Kalkandelen'den çok sert 'Lâiklik' açıklaması
- İhsan Eliaçık Menzil cemaati müritlerine seslendi!
- 'Şeyh uçmuyor devlet uçuruyor'
- Erdoğan'dan soru soran gazeteciye: Ağzın bal yesin
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık zammı böyle savundu...
- ‘Erdoğan’ı öldüreceğiz’ mektubu
- İttifakta yeni formül
- Ölümcül kedi virüsü Kıbrıs'ı ele geçirdi
- Tahıl anlaşması askıya alındı
- Daha kavurucu olanı geliyor!
- 'Neyin satılacağını çok iyi biliriz!'
- Fen liseleri çöküşe geçti!
- 'Büyük hayal kırıklığı' dedi, istifa etti
- Avukat istifa etti!