Ayının o halleri gündem olmuştu: 'Kuraklıkla acı balda zehir etkisi arttı'

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Bal uzmanı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Düzce’de kovanlardaki balı yiyen yavru ayının baygınlık geçirmesiyle gündeme gelen acı balda zehir etkisinin, kuraklığın etkisiyle arttığına dikkat çekti. Bölgede ‘deli bal’ olarak da adlandırılan balın tüketilmemesi uyarasında bulunan Kolaylı, “Kurak zamanlarda verimi artan deli balda toksinlerin miktarı da doğal olarak artıyor. Balları tüketen insanlarda da zehirlenmeler oluyor" dedi.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:36

Biyokimya bölümünde öğretim görevlisi ve Bal Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Düzce’de çiftçilerin bal kovanlarına dadanan yavru ayının fazla yediği bal sonrası baygınlık geçirmesiyle gündeme gelen ve halk arasında 'deli bal' olarak da adlandırılan acı balda, küresel iklim değişikliği kaynaklı kuraklıktan sonra zehir etkisinin arttığını söyledi.

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