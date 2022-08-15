Ayının o halleri gündem olmuştu: 'Kuraklıkla acı balda zehir etkisi arttı'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:36

Biyokimya bölümünde öğretim görevlisi ve Bal Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Düzce’de çiftçilerin bal kovanlarına dadanan yavru ayının fazla yediği bal sonrası baygınlık geçirmesiyle gündeme gelen ve halk arasında 'deli bal' olarak da adlandırılan acı balda, küresel iklim değişikliği kaynaklı kuraklıktan sonra zehir etkisinin arttığını söyledi.

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