Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolanırken, olayda pilot ve yolcular yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi’nde, 15 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde; paraşüt pilotları ile yolcuları Babadağ’ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden arka arkaya tandem atlayış yaptı. Havalandıktan hemen sonra yan yana uçan paraşütler daha pist alanından çıkamadan birbirine dolaştı.
Video Haberler
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- 'Kıyamam ben sana'
- Erzurum'da başpehlivan Rıza Yıldırım oldu!