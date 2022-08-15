Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolanırken, olayda pilot ve yolcular yaralandı.

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:28

Ölüdeniz Mahallesi’nde, 15 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde; paraşüt pilotları ile yolcuları Babadağ’ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden arka arkaya tandem atlayış yaptı. Havalandıktan hemen sonra yan yana uçan paraşütler daha pist alanından çıkamadan birbirine dolaştı.

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Fethiye paraşüt yaralı kaza

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