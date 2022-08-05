Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar

Abone Ol google-news

Bursa'nın İznik ilçesinde gözüne cisim kaçan bir şahıs, hastanede bulamadığı çözümü tornacıda buldu. Üç gün hastane hastane gezen şahsın gözündeki cismi sanayideki bir tornacı çıkardı.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:21

Bursa İznik’te sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne bir cisim girmesi sonucu tam 3 gün hastaneleri dolaştı. Hastanelerde gereken tedavinin yapılmasına rağmen herhangi cisme rastlanmadı. Gözündeki ağrı devam eden şahıs, durumu yakın arkadaşına anlattı.

Haberin devamı

Bursa cisim Tornacı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler