Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:21

Bursa İznik’te sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne bir cisim girmesi sonucu tam 3 gün hastaneleri dolaştı. Hastanelerde gereken tedavinin yapılmasına rağmen herhangi cisme rastlanmadı. Gözündeki ağrı devam eden şahıs, durumu yakın arkadaşına anlattı.

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