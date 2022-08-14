Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
İzmir'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı (33) otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı (34) tutuklandı.
Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde, 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı, Hanife Çakıcı'nın peşine düştü.
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