Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı

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İzmir'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı (33) otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı (34) tutuklandı.

DHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 17:19

Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde, 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı, Hanife Çakıcı'nın peşine düştü.

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