İzmir'de otoyolun ortasına helikopter indirildi

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:47

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında "İzmirdeçevirme" isimli Instagram hesabının paylaştığı görüntüler dikkat çekti.

Çeşme Otoyolu'nun ortasına helikopter indi. Yol kenarındaki çakarlı araçtan inen 2 kişinin helikoptere bindiği görüldü. Helikopterin kime ait olduğu ve binenlerin kim olduğu ise bilinmiyor.