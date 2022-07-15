İzmir'de otoyolun ortasına helikopter indirildi
İzmir Çeşme otoyolunda trafik durduruldu ve yolun ortasına helikopter indi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Yangına müdahale sırasında "İzmirdeçevirme" isimli Instagram hesabının paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
Çeşme Otoyolu'nun ortasına helikopter indi. Yol kenarındaki çakarlı araçtan inen 2 kişinin helikoptere bindiği görüldü. Helikopterin kime ait olduğu ve binenlerin kim olduğu ise bilinmiyor.
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