Kızılırmak'ta toplu balık ölümleri: Ayrıntıları belli oldu

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Kızılırmak’ta yaşanan balık ölümlerinde ki neden; aşırı sıcaklar, kuraklık ve bunlara bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması olarak tespit edildi.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:52

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta bir süredir görülen toplu balık ölümleri herkesi tedirgin etti.

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