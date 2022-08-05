Kızılırmak'ta toplu balık ölümleri: Ayrıntıları belli oldu
Kızılırmak’ta yaşanan balık ölümlerinde ki neden; aşırı sıcaklar, kuraklık ve bunlara bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması olarak tespit edildi.
Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta bir süredir görülen toplu balık ölümleri herkesi tedirgin etti.
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