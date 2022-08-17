Kulisler hareketli: AKP'nin seçim hesapları... 'Ankara'da bir söylenti dolaşıyor'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:37

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Halk TV yazarı Barış Soydan, bugünkü köşesinde, "AKP’nin seçim hesapları: Marketlere tam saha baskı" başlığıyla dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Soydan yazısında, iktidar partisi içinde ekonomi yönetiminde değişiklik/ görev talep edenlerin seçime kadar bunu artık mümkün görmediğini belirtti.

Soydan yazısında, "Seçime artık çok kısa süre kaldı. İktidar partisi içinde ekonomi yönetiminde değişiklik talep edenler ve/veya görev talep edenlerin seçime kadar bunu artık mümkün görmediği ve riskli olarak değerlendirdiği için vazgeçtiği konuşuluyor" dedi.

Kulis bilgilerini aktaran Soydan yazısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası’ndan gıda fiyatlarına ilişkin bir çalışma istediğini söyledi. Soydan yazısında, "Ankara’daki bir kaynağım bu talebi “Herhalde zincir marketler ve tedarikçiler üzerinde ürün ürün, kalem kalem baskı kurmayı planlıyorlar” şeklinde yorumladı" ifadelerine yer verdi.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası’ndan gıda fiyatlarına ilişkin bir çalışma istediğini duydum. Özetle öğrenmek istenilen şu: Enflasyonda düşüş için sepetteki ağırlıklar bakımından hangi ürünlerde ne kadar indirim yapılması ya da en azından fiyatların sabit tutulması gerekiyor?

Ankara’daki bir kaynağım bu talebi “Herhalde zincir marketler ve tedarikçiler üzerinde ürün ürün, kalem kalem baskı kurmayı planlıyorlar” şeklinde yorumladı.

Enflasyonun nedeni iddia edildiği gibi birkaç tane market zincirinin fırsatçılığı olsaydı bu önlemler etkili olurdu. Ama enflasyonun nedeni bu değil, uygulanan aşırı gevşek para politikası. Oraya dokunulamadığı için kaçınılmaz sondan kaçmak mümkün değil.

Kaçınılmaz son geldiğinde, sandıkta hezimet yaşandığında ne olacak? Ankara’da bu olasılığa karşı hazırlık yapıldığı yönünde bir söylenti dolaşılıyor. Denilene göre Meclis çoğunluğunun kaybedildiği ama Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını koruduğu durumda yasalarda ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği konusunda bir çalışma başlatılmış. Bu çalışmanın Meclis Başkanı, anayasa profesörü Mustafa Şentop sorumluluğunda sürdürüldüğünü söyleyenler de var…"