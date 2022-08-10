Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü

Abone Ol google-news

İranlı hayranı ile nikah masasına oturan Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:09

Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile evlendi. Çiftin ortaya çıkan düğün görüntüleri tepki çekti.

Haberin devamı

Nihat Doğan silah düğün

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler