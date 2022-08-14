Ünlü Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da yayın yaptığı sırada çiçekçi çocuk tarafından ısırıldı

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Dünyadaki turistik yerleri gezip takipçilerine tanıtan Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da yaptığı yayın sırasında çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından canlı yayında ısırıldı. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 17:52

Sosyal medya Twitch yayıncısını ısıran çocuğu konuşuyor... Gittiği her yeri platformunda canlı yayınlayan Twitch yayıncısı Jay Streazy, kız arkadaşıyla İstanbul'a geldi. Ünlü yayıncı bu arada unutamayacağı bir olay yaşadı.

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