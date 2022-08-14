Ünlü Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da yayın yaptığı sırada çiçekçi çocuk tarafından ısırıldı

14 Ağustos 2022 Pazar, 17:52

Sosyal medya Twitch yayıncısını ısıran çocuğu konuşuyor... Gittiği her yeri platformunda canlı yayınlayan Twitch yayıncısı Jay Streazy, kız arkadaşıyla İstanbul'a geldi. Ünlü yayıncı bu arada unutamayacağı bir olay yaşadı.

Haberin devamı