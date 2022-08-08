Yurt dışına kaçıracaklardı: 150 adet 'tarihi eser' bulundu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:05

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı suçlarının tespiti, eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenebilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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