Yurt dışına kaçıracaklardı: 150 adet 'tarihi eser' bulundu

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Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda yurt dışına kaçırılmayı bekleyen toplam 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:05

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı suçlarının tespiti, eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenebilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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