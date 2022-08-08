Yurt dışına kaçıracaklardı: 150 adet 'tarihi eser' bulundu
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda yurt dışına kaçırılmayı bekleyen toplam 150 adet tarihi eser ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı suçlarının tespiti, eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenebilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
OBJELERE EL KONULDU
Yapılan çalışmalar neticesinde Talas ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda İslami Dönem, Bizans Dönemi ve Roma Dönemine ait kılıç, kasatura, kama, mühür, toprak obje, sikke, heykel gibi toplam 150 adet tarihi eser obje ve 1 adet tabanca bulundu.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 2 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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