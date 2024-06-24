Videosunu çektiği jet ski macerası kendisine mezar oldu

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:16

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:17

Bursa’nın İznik Gölünde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi. Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü. Ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi.

İhbar üzerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı.

Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı.

KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kübra Özdemir’den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi.