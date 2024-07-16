Wattpad’e erişim engellendi: ‘Herhalde dünyada bir ilk olduk’

Wattpad, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime kapatıldı. Prof. Dr. Yaman Akdeniz engele yönelik “Wattpad’i herhalde dünyada erişime engelleyen ilk ülke olduk” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 21:19
Wattpad’e erişim engellendi: ‘Herhalde dünyada bir ilk olduk’
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İfade Özgürlüğü Derneği’nin yürüttüğü Engelli Web’in sitesinde belirtilene göre yazarların hikayelerini yayınlayıp okuyucuların ise keşfedip okuyabildiği çevrimiçi platform Wattpad’e erişim engeli geldi.

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği’nden gelen 12 Temmuz 2024 tarihli kararın gerekçesi ise belirtilmedi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz sosyal medya hesabından karara söz konusu karara tepki göstererek, “Meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad’i herhalde dünyada ilk erişime engelleyen ülke olduk. Yasaklar ülkesi Türkiye’de henüz ‘çocukları zararlı içeriklerden korumak’ mı yoksa ‘kamu düzenini korumak’ için @wattpad erişime engellendi, belli değil” dedi.


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