Wormhole'a saldırı, 93 bin ETH çalındı

03 Şubat 2022 Perşembe, 00:43

uzmancoin.com'dan Burak Köse'nin habarine göre Wormhole protokolüne yapılan saldırı sonucunda 93 bin 750 ETH. çalındı. Mevcut fiyatlarla bu miktar, 250 milyon doların (yaklaşık 3.35 milyar TL) üzerinde bir değere denk geliyor.

Wormhole’un Twitter hesabından TSİ 23.42’de yapılan açıklamada, ağın olası bir güvenlik istismarı durumu araştırıldığı için bakım nedeniyle çevrimdışı olduğu bildirildi. Elde edilen bilgilerin hızlı bir şekilde aktarılacağı kaydedildi. Wormhole’un internet sitesine girildiğinde ziyaretçileri, “Portal geçici olarak kullanım dışı” uyarısı karşılıyor. Diğer yandan ekip, 'hacker’a da on-chain mesaj göndererek çaldığı fonları iade etmesi için 10 milyon dolarlık ödül teklif etti.

DEFİ’DAKİ EN BÜYÜK İKİNCİ 'HACK' OLAYI

Bu, DeFi protokolleri arasında bugüne kadar gerçekleşen en büyük ikinci 'hack' olayı. Birincisi ise Ağustos 2021’de Poly Network’e yapılan saldırıydı. O sırada 600 milyon dolarlık kripto para ele geçirilmişti.