X Türkiye 'rakı kadehi' paylaşımını kaldırdı
X Türkiye resmi hesabından Paris Yaz Olimpiyatları kapsamında yapılan 'rakı kadehi' ifadeli paylaşım gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.
Paris Yaz Olimpiyatları'nın sona ermesi ile X Türkiye hesabından Türk sporculara yönelik bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Olimpiyatlardan 8 madalyayı seriyoruz çünkü sporcularımız ateş ediyor. Türk şampiyonlarımıza rakı kadehi kaldırıp, bizi gururlandırdıkları için tezahürat yapalım!" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda yer alan 'rakı kadehi' ifadesine bazı kullanıcılar tepki gösterdi, ardından X Türkiye hesabından paylaşım kaldırıldı.
YENİ PAYLAŞIM YAPTI
Kaldırılan paylaşımın ardından yeni paylaşım yapılan X Türkiye hesabında şu ifadeler yer aldı:
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