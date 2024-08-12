X Türkiye 'rakı kadehi' paylaşımını kaldırdı

X Türkiye resmi hesabından Paris Yaz Olimpiyatları kapsamında yapılan 'rakı kadehi' ifadeli paylaşım gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 00:31
X Türkiye 'rakı kadehi' paylaşımını kaldırdı
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Paris Yaz Olimpiyatları'nın sona ermesi ile X Türkiye hesabından Türk sporculara yönelik bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Olimpiyatlardan 8 madalyayı seriyoruz çünkü sporcularımız ateş ediyor. Türk şampiyonlarımıza rakı kadehi kaldırıp, bizi gururlandırdıkları için tezahürat yapalım!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan 'rakı kadehi' ifadesine bazı kullanıcılar tepki gösterdi, ardından X Türkiye hesabından paylaşım kaldırıldı.

YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Kaldırılan paylaşımın ardından yeni paylaşım yapılan X Türkiye hesabında şu ifadeler yer aldı:

 

 

 


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