'Yabancı eğitim kurumları Türk gençlerini istiyor'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 13:14

Güncelleme: 13.03.2024 - 13:14

Lise, üniversite eğitimini yurt dışında almak ya da yüksek lisansını yurt dışında yapmak sadece Türkiye’deki değil, tüm dünyadaki gençler için önemli bir özellik.

Tüm dünyadaki gençler eğitim hayatlarının bir dönemini yurt dışında geçirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Yapılan çeşitli araştırmalar bunun altındaki en önemli nedenin yurt dışında eğitim alanların daha çabuk ve daha iyi şartlarda iş bulması olduğunu gösteriyor.

Bunun yanı sıra farklı kültürleri tanımak, farklı iş yapma biçimlerini öğrenmek, vizyonel ve kişisel olarak gelişmek, dünyanın en iyileri sıralamasındaki eğitim kurumlarından diploma sahibi olmak da diğer nedenler arasında yer alıyor.

Türk öğrencilerin yurt dışında eğitim destinasyonları farklı etkenler nedeniyle değişikliğe uğrayabilse de sıralamada yeri asla değişmeyenler olabiliyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, “Türk gençlerin ilk ikisi her zaman bellidir; İngiltere ve Amerika. Bunu köklü bağlara sahip olduğumuz ve çok kaliteli bir eğitim sistemine sahip olan Almanya izler. Kanada; Amerika ve İngiltere’ye göre daha cazip fiyatları ve sunduğu çalışma izinleriyle tercih edilir. Bunlar değişmez kurallardır. Fakat son bir iki senedir Türk öğrencilerin Avrupa’ya daha çok ilgi gösterdiğine şahit oluyoruz. Özellikle Almanya, İtalya, Hollanda ön plana çıkan ülkeler. Bu ülkeleri İskandinav ülkeleri ve ardından Doğu Avrupa ülkeleri izliyor” dedi.

Akar’ın verilerine göre şu an Avrupa’da en çok tercih edilen ülkeler sıralaması; İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, İskandinav ülkeleri ve Balkan ülkeleri şeklinde.

Deniz Akar, sözlerine şöyle devam etti:

İNGİLTERE, AMERİKA VE ALMANYA NEDEN VAZGEÇİLMEZ?

İngiltere, Amerika ve Kanada Türk öğrencilerin ve ebeveynlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İngiltere’nin eğitim kalitesi, eğitim kurumlarının dünya sıralamalarındaki lider konumu ve başarılı öğrencilere sunduğu burs imkanları bu ülkeye olan ilginin temel sebebi. Son yıllarda İngiltere’nin öğrencilere okurken çalışma imkânı da sunması bu ilgiyi perçinledi. İngiltere’ye sadece üniversite ve yüksek lisans için değil aynı zamanda dil okulu ve yaz okulu için de yüksek bir talep var. Her yıl binlerce öğrenci sadece dil eğitimi almak için İngiliz eğitim kurumlarının yolunu tutuyor.

Türk öğrencilerin rüyalarını süsleyen bir diğer ülke de Amerika... Yurt dışında eğitim planlayan hemen hemen her öğrenci öncelikle Amerika’daki alternatiflerini inceliyor. Amerika; dünya sıralamasına soktuğu pek çok okul, eğitim sisteminin Türk öğrencilerin aşina olduğu bir tarza sahip olması gibi sebeplerle tercih ediliyor. Son yıllarda Amerika ile vize problemleri yaşanmasına rağmen öğrenciler şanslarını denemek istiyor. Koç Lisesi, Amerikan Koleji, Robert Koleji, Üsküdar Amerikan, Saint Joseph Lisesi gibi Türkiye’deki başarılı liselerden mezun olan gençler özellikle Fullbright bursu gibi önemli burslardan yararlanabilmek için Amerika’yı tercih ediyor.

İngiltere’de üniversite fiyat aralığı: 10-40 bin dolar. Amerika’da üniversite fiyat aralığı: 10-60 bin dolar.

"KÖKLÜ BAĞLAR VE ÜCRETSİZ EĞİTİM ALMANYA’YI VAZGEÇİLMEZ KILIYOR"

"Türkiye ve Almanya uzun yıllardır köklü bağlarla birbirine bağlı iki ülke. Almanya’daki Türk nüfusun fazlalığı, ülkedeki yaşam şartlarının aileler tarafından bilinmesi ve en önemlisi Almanya’daki devlet üniversitelerinin yurt dışından gelen öğrencilere de ücretsiz olması ülkenin tercih edilmesindeki en önemli sebepler. Almanya’daki devlet üniversitelerinde Türk öğrenciler sadece yıllık harç paralarını ödeyerek eğitim alabiliyor. Tabi bunun için ana şart öğrencilerin Almanca bilmesi oluyor. Özellikle Alman liselerinden mezun olan gençler ya da Almanca bilenler Almanya’daki üniversitelere akın ediyor. Özellikle mühendislik gibi bölümler tercih etmek isteyenler Almanya’dan vazgeçmiyor çünkü ülkenin bu alandaki başarısı dünya çapında biliniyor.

Almanya’da üniversite fiyat aralığı: Devlet üniversiteleri ücretsiz - özel üniversiteler 6-10 bin dolar.’’

İTALYA VE KANADA TÜRK ÖĞRENCİLER ARASINDA NEDEN POPÜLER HALE GELDİ?

Her sene düzenlediği fuarlar sayesinde Türk öğrencilerin ve ailelerin yurt dışı eğitimdeki nabzını tutan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları, son dönemde popülaritesini artıran iki ülkeye dikkat çekiyor. Bu ülkeler Kanada ve İtalya oluyor.

Kurumun araştırmasına göre, son yıllarda popülaritesi artan Kanada; eğitim kurumlarının başarısı, fiyatlarının Amerika ve İngiltere’ye göre daha cazip olması, eğitim alırken çalışma imkânı sunması ve vatandaşlık başvurusunda kolaylık göstermesi nedeniyle popüler hale geldi. Ayrıca ülkedeki hayatın çok güvenli olması, yaşam şartlarını kolay ve yaşam standartlarının yüksek olması ebeveynlerin de bu ülkeyi tercih etmesine yol açıyor.

Avrupa’nın gözde ülkelerinden olan İtalya; sadece turistik olarak değil eğitimde de önemli bir cazibe merkezi haline gelmeyi başardı. Özellikle tasarım, mimari ve moda alanında eğitim almak isteyen gençler İtalya’yı tercih ediyor. İtalya’yı ön plana çıkaran bir diğer bölüm ise Tıp oluyor. İtalya’daki tıp eğitiminin yüksek kalitesi zamanla kulaktan kulağa yayılarak Türkiye’deki tıp okumak isteyen gençlerin dikkatini çekmeye başladı ve Türkiye’den İtalya’ya tıp eğitimi almaya giden öğrenci sayısında artışı sağladı.

Kanada’da üniversite fiyat aralığı: 12 bin- 25 bin dolar.

İtalya’da üniversite fiyat aralığı: Devlet üniversiteleri ücretsiz - özel üniversiteler 6-10 bin dolar.

YABANCI EĞİTİM KURUMLARI NEDEN TÜRK GENÇLERİNİ İSTİYOR?

Yurt dışı eğitim sadece tek taraflı çalışmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler yurt dışında eğitim almak istiyor aynı zamanda yurt dışındaki eğitim kurumları da özellikle bazı ülkelerden gelen gençleri çekmeyi amaçlıyor.

Yurt dışındaki eğitim kurumlarının en çok öğrenci kazanmak istedikleri ülkeler arasında Türkiye yer alıyor. Bunun altında yatan sebeplerden en önemlisi Türk öğrencilerin çalışkanlığı ve azmi. Peki neden üniversiteler çalışkan ve azimli öğrenci istiyor?

Bunun sebebini Deniz Akar şu şekilde açıkladı:

“Üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerini yükselten en önemli noktalardan biri üniversitedeki yabancı öğrenci oranları ve bu öğrencilerin yaptıkları akademik çalışmalar. Yabancı öğrenciler ne kadar çok akademik çalışma yapar, makale yayınlar ve akademik kariyerlerinde ilerlemeye devam ederlerse bu üniversitelerin başarı seviyesini yükseltiyor. Türk gençlerinin başarılı olma konusundaki azmi ve akademik mükemmeliyetçiliği Türk öğrencilere olan ilgiyi artırıyor. Bu nedenle pek çok eğitim kurumu Türk öğrencilere özel burs oranları sunarak öğrenci kazanmak istiyor.”

Bu sebeple IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları kapsamında Türkiye’ye gelen eğitim kurumlarının büyük bir bölümü Türk gençlere özel burs ve ödeme imkanları sunarak geliyor.

"IEFT KAPSAMINDA VERİLEN BURSLAR ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ CEZBEDİYOR"

Yurt dışı eğitim kurumları Türk öğrencilere sundukları özel burs imkanlarıyla Türkiye’ye geliyor. Başarılı öğrencilere sunulan burslar kimi zaman yüzde 50’nin üzerine çıkıyor hatta eğitimin tamamını kapsayan burslar da mevcut. Macaristan’daki Debercen Üniversitesi’nde yüzde 30’dan başlayıp yüzde 90’a kadar çıkabilen burslar var. Amerika’daki Arizona Üniversitesi’nde sunulan Global Wild Cat Ödülü bir öğrencinin yılda 23 bin Dolar kazanmasına imkân sağlayabiliyor. Fransa’daki üniversitelerin Türk öğrencilere otomatik olarak sunduğu indirimler var. İngiltere’deki University of Strathclyde lisans ve yüksek lisans öğrencileri için 12 bin GBP’ye varan burs imkânı sunuyor. Çoğu üniversite burs başvuru tarihlerini IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarlarına katılacak öğrenciler için uzatma kararı aldı.

30 ülkeden 150’nin üzerinde eğitim kurumunun bir araya geleceği fuarlar kapsamında İngiltere, Amerika, İtalya, Almanya, Kanada, Hollanda, Avustralya, İsveç, İspanya, Litvanya, Polonya, İrlanda, Hırvatistan, Bulgaristan, Finlandiya, Danimarka, Norveç, Kore, Fransa, Japonya gibi ülkelerden katılım olacak. Bu ülkelerde eğitim almak isteyen gençler İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek fuarlarda bilgi alabilecekler. Fuar kapsamında dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinin 30’unun fuara katılmasının Türk öğrencilerin fuara büyük ilgi göstermesine neden olması bekleniyor.

Fuar takvimi şöyle açıklandı: