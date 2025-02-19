Yakıt aldıktan hemen sonra tutuşan aracından atladı, canını zor kurtardı

Eskişehir’de akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan hemen sonra yanmaya başlayan aracından seyir halindeyken atlayan sürücü, otomobilinin yanını çaresizce izledi. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç şans eseri bir faciaya neden olmadı.

Yakıt aldıktan hemen sonra tutuşan aracından atladı, canını zor kurtardı
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:49

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Y. idaresindeki 26 ACN 984 plakalı sedan araç akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra Özlem Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı.

Sürücü F.Y. alev alan aracından seyir halindeyken atladı. Otomobil şans eseri başka bir araca çarpmadan orta refüje çıkıp durdu.

ARACININ YANIŞINI İZLEDİ

Adam alev alev yanan aracının yanışını izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda alevlere kontrol altına aldı.

Adeta küle dönen araç kullanılamaz hale geldi. Olayı hafif sıyrıklarla ve yanıklarla atlatan F.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekiplerince inceleme başlatıldı.


Etiketler: #eskişehir #araç #Yangın

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