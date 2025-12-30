Yalova'daki IŞİD operasyonuna yönelik provokatif paylaşım yapan 16 kişi yakalandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 09:07:00
ANKA
Bakan Ali Yerlikaya, "Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 polisin şehit olduğu Yalova’daki IŞİD operasyonuyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

