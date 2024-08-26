Yalova’da kanoyla denize açılan 2 arkadaş kayboldu

Yalova’nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan Yücel C. (28) ile Hüseyin P. (32) kayboldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekipleri havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlattı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:20
Yalova’da kanoyla denize açılan 2 arkadaş kayboldu
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Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Dereağzı Mevkisinde tersanede çalışan 4 arkadaş, denize girmek için dün öğleden sonra Dereağzı mevkiine geldi.

Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel C. ile Hüseyin P., kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun Mevkisine rota izledikleri öğrenilen Yücel C: ile Hüseyin P., bindikleri kano ile birlikte Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

Geri dönemeyen gençlerden biri yanındaki telefon ile sahilde bulunan arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine sahilde bulunan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma, sahil güvenlik, deniz polisi sevk edildi. Ekipler, 4 Bot, 1 helikopterle Yücel C. ile Hüseyin P.'yi arama çalışmalarına başladı.

Denizden ve Havadan yapılan aramalarda Yücel C. ile Hüseyin P.'nin kanosu bulundu. Kayıp iki arkadaşı arama çalışmaları devam ediyor. 


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