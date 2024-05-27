Yalova'da TIR kamyona çarptı: 1 yaralı
İstanbul-İzmir otoyolu Yalova’nın Altınova ilçesi mevkiinde tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İzmir istikametinde ilerleyen Fikret Ö. idaresindeki TIR, Havuzdere viyadük mevkiinde Şaban A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan tır sürücüsü Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak 112 acil servis ekipleri teslim edildi. Yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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