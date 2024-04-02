Yana doğru yatan o binanın yıkımına başlandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif yan yattığı belirlenince mühürlenen 4 katlı boş binanın kontrollü yıkımına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 25 Mart'ta yaptığı inceleme sonrası Erdemli Belediyesi'nce mühürlenen Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki 4 katlı binanın yıkımına karar verildi.
Bina çevresinde önlem alan ekipler, yapının yanındaki apartmanlarda oturan yurttaşları tedbir amaçlı tahliye etti.
Hazırlığın ardından binanın kontrollü yıkımına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapımı tamamlanan ancak henüz kimsenin oturmadığı 4 katlı apartmanın hafif yan yattığı ihbarı üzerine 25 Mart'ta inceleme başlatmış, işlemlerin ardından bina mühürlenmişti.
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