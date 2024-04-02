Yana doğru yatan o binanın yıkımına başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif yan yattığı belirlenince mühürlenen 4 katlı boş binanın kontrollü yıkımına başlandı.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:53
Abone Ol google-news

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 25 Mart'ta yaptığı inceleme sonrası Erdemli Belediyesi'nce mühürlenen Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki 4 katlı binanın yıkımına karar verildi.

Bina çevresinde önlem alan ekipler, yapının yanındaki apartmanlarda oturan yurttaşları tedbir amaçlı tahliye etti.

Hazırlığın ardından binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapımı tamamlanan ancak henüz kimsenin oturmadığı 4 katlı apartmanın hafif yan yattığı ihbarı üzerine 25 Mart'ta inceleme başlatmış, işlemlerin ardından bina mühürlenmişti.


Mersin haberleri Bina haberleri Yıkım haberleri

İlgili Haberler

Güngören'de 5 katlı binada feci patlama: Mahsur kalanlar var

Güngören'de 5 katlı binada feci patlama: Mahsur kalanlar var
Tamer Karadağlı 'adresi' şaşırdı: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sandığı bina, Bakanlığa ait çıktı!

Tamer Karadağlı 'adresi' şaşırdı: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sandığı bina, Bakanlığa ait çıktı!
'Utanç kaynağı' dediği bina Bakanlığa ait çıkmıştı... Muhittin Böcek'ten, Tamer Karadağlı'ya yanıt: 'Birilerini seçim telaşı sarmış'

'Utanç kaynağı' dediği bina Bakanlığa ait çıkmıştı... Muhittin Böcek'ten, Tamer Karadağlı'ya yanıt: 'Birilerini seçim telaşı sarmış'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?

Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?
AK Parti Sancaktepe’yi kaybedince iftar çadırını kapattı

AK Parti Sancaktepe’yi kaybedince iftar çadırını kapattı
‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’

‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’
1 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yaban Çiçekleri ve Survivor All Star reyting sıralaması

1 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yaban Çiçekleri ve Survivor All Star reyting sıralaması
Son Dakika... Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere ilişkin ilk yorum: 'Tepkisellik bir hayli fazla...'

Son Dakika... Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere ilişkin ilk yorum: 'Tepkisellik bir hayli fazla...'
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu

Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi